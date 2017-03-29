Митинг транспортников напугал власти: в ход пошли совещания и обещания

Публикации за 29.03.17

Митинг водителей и кондукторов Екатеринбурга заставил областные и городские власти взяться за обсуждение проблемы. Сегодня губернатор, профильное министерство и гендиректора МУПов решили создать рабочую группу, которая займется разрешением кризисной ситуации. То, что работникам не выплатили вовремя зарплату – это только верхушка айсберга, притом сами сотрудники МОАП и ТТУ не уверены, что даже ради выборов власти что-то смогут исправить. Куда большая надежда на Чемпионат мира.

Вчера водители и кондукторы муниципальных предприятий Екатеринбурга вышли на один из самых масштабных «зарплатных» митингов за последние годы. Участники акции – их было около 200 человек – говорили о проблемах, сравнивали зарплаты свои и чиновников, обращались к Путину и призывали к общегородской забастовке общественного транспорта. Протест вызван систематической задержкой зарплаты в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП. «В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность. Работники решительно настроены к массовым протестным действиям», – объясняли в профсоюзе. Часть экономических проблем в администрации города ранее объясняли тем, что никто не платит транспортникам компенсацию за проезд льготников – это многолетний конфликт городских и областных чиновников, в результате которого страдают и транспортники, живущие на зарплату в 14 тысяч рублей, и горожане, вынужденные ездить в неотапливаемых старых автобусах.

Практически сразу же после митинга власти начали реагировать – для начала, городские. На сайте горадминистрации появились комментарии руководства МУПов о ситуациях на предприятиях. Так, замгендиректора ТТУ Александр Серебренников заявил, что у них никаких задержек зарплаты нет: «Я не помню задержек зарплаты с момента начала работы – с 1981 года». Гендиректор МОАП Владимир Кайсаров факт задержки зарплаты признал, сказал, что сейчас срок невыплат две недели, и к 4 апреля долги сотрудникам будут погашены полностью. И нельзя сказать, что в руководстве компаний соврали. Как пояснила сегодня корреспонденту NDNews.ru председатель Свердловского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева, на ТТУ действительно сроки выплат соблюдают. Только вот в январе сотрудникам предприятия на 50 % урезали премию, что на фоне копеечных зарплат, а также предыдущей отмены льгот и прочих проблем и заставило выйти людей на митинг. Премию урезали из-за «сложного финансово-экономического положения», деньги пустили на оплату счетов за электроэнергию.

В МОАП также особо не спорят с заявлением гендиректора. «Примерно за две недели нам и должны. У нас не было аванса. Где-то с середины марта нам начали выплачивать (13 марта стало известно о митинге, а на следующий день прокурор города вызвала на беседу руководство предприятий, – прим. ред.). Правда, не всем сразу. Платят в первую очередь водителям и кондукторам, но сначала одному автопарку, потом другому», – пояснила руководитель первичной профсоюзной организации ЕМУП МОАП Татьяна Иванова. Обе женщины признаются: ругать непосредственно их руководство особо и смысла нет, это МУПы, которые не могут себя обеспечить сами, все проблемы системные, необходимо добиваться какого-то решения выше – на уровне города, области.

Возможно, прошедшая акция протеста поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с участием областного министра транспорта Василием Старковым, сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом и гендиректорами МУПов. По итогам было решено создать рабочую группу для решения проблем в транспортной сфере. Другие подробности общения чиновников не известны. «Совещание было закрытое, то есть нас на него не пустили, но нам обещали по результатам совещания организовать с нами встречу. Дату не сказали. Я не знаю, какие сегодня принимались решения и какие решения будут приниматься в дальнейшем. Но надеюсь, что мы привлекли внимание», – прокомментировала Ольга Соловьева.

«На нас обращают внимание, только когда им нужны наши голоса на выборах. Выборы кончаются и все обещания тоже кончаются», – заявляла вчера на митинге кондуктор Римма Чижик. У Ольги Соловьевой и такого «оптимизма» нет. «Не думаю, что выборы нам как-то помогут. Может, нам больше поможет Чемпионат мира, надо же будет на достойном уровне организовать перевозку», – считает лидер профсоюзного движения. При этом она признается, что не может дать «рецепт», как решить все проблемы, но некоторые идеи сотрудники предприятий обсуждают: например, переход на контрактную систему в соответствии с ФЗ №220, по которому оплата транспортникам поступает исходя из километража, а не количества перевезенных пассажиров. Необходимости повышать проезд она, кстати, не видит.

«У нас долги складываются, потому что мы не получаем полностью компенсацию. Долги не только по зарплате, платить надо за ГСМ, электроэнергию, запчасти, есть долги перед пенсионным фондом, нам закрывают счета… Откуда брать деньги? То, что с «колес» привозят, этого не хватает. У нас 80 % ездит по Е-карте. Как нам выживать, если компенсаций не хватает? Мы обращаемся к городским властям, ждем компенсаций. И в область тоже обращались, они говорят, что деньги передают. Но проверить я этого, конечно, не могу», – поделилась Татьяна Иванова.

NDNews.ru продолжит следить за развитием ситуации.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=P51bPv0MTKo&rel=0">Video</a> Митинг водителей и кондукторов

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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