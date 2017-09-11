Свердловские единороссы признали поражение в трех городах

Руководители свердловского регионального отделения «Единой России» признали, что партия не смогла получить большинство голосов на муниципальных выборах в трех городах – Асбесте, Алапаевске и Нижней Туре.

На пресс-конференции в ТАСС руководитель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев заявил, что в Асбесте и Нижней Туре партия не получила большинства из-за того, что местные отделения совместно с градообразующими предприятиями сделали ставку на самовыдвиженцев. В Асбесте сразу несколько таких кандидатов допустили ошибки в оформлении документов и были сняты через суд, а ситуацией воспользовались коммунисты. По словам единороссов, КПРФ строила свою кампанию только на скандале. Напомним, в Асбесте в течение последнего года шли акции протеста против строительства сурьмяного завода. Направляли его как раз коммунисты во главе с депутатом прошлого созыва Натальей Крыловой. Она же в 2016 году чуть не обошла на выборах в заксобрание бывшего вице-премьера областного правительства Владимира Власова.

В Нижней Туре возникла внутрипартийная конкуренция, в которой победили самовыдвиженцы.

В Алапаевске также самовыдвиженцы одержали верх над единороссами. Напомним, в этом городе напряженность на выборах в думу связана с предстоящими выборами мэра по конкурсной схеме. Срок полномочий действующего главы Станислава Шаньгина истекает этой осенью, конкурс еще не объявлен. Мэрские амбиции, по неофициальным данным, есть у бизнесмена Сайгида Билалова, который вчера избрался в думу как самовыдвиженец и провел с собой нескольких сторонников. Добавим, что амбиции Билалова нравятся не всем в городе, поэтому борьба была напряженной.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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