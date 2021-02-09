Вице-губернатор подтвердил, что собирается на праймериз в Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько признался журналистам, что подаст заявку на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.

Однако Бидонько заявил, что это еще не значит, что он точно пойдет на выборы. «Пока сформированной четкой позиции на этот счет нет. Но я хотел бы использовать возможность узнать, что обо мне думают люди», – пояснил он, имея в виду, что итоги праймериз позволят ему узнать собственный рейтинг.

Напомним, Бидонько уже был депутатом Госдумы, но затем губернатор Куйвашев пригласил его занять должность вице-губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

Сергей Бидонько: умные и талантливые чаще выбирают коммерческую стезю, чем госслужбу. / Митинги, прыжки с парашютом и съезд: как партии отметят 23 Февраля. / В Заречном возбуждено уголовное дело против полицейского, ударившего ножом обидчика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»