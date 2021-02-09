Вице-губернатор подтвердил, что собирается на праймериз в Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько признался журналистам, что подаст заявку на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.
Однако Бидонько заявил, что это еще не значит, что он точно пойдет на выборы. «Пока сформированной четкой позиции на этот счет нет. Но я хотел бы использовать возможность узнать, что обо мне думают люди», – пояснил он, имея в виду, что итоги праймериз позволят ему узнать собственный рейтинг.
Напомним, Бидонько уже был депутатом Госдумы, но затем губернатор Куйвашев пригласил его занять должность вице-губернатора.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 09.02.21
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