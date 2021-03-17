«Справедливая Россия»: партия, в которой побывали почти все «звезды» Спецпроект «Нового Дня»: партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА. Часть 5)

РИА «Новый День» продолжает рассказ о региональных отделениях политических партий. Сегодня речь пойдет о «Справедливой России» – партии, которая изначально была собрана из трех других, поэтому борьба за власть в отделении шла нешуточная.

Первые годы и первая кровь

Первые контуры новой федеральной партии были намечены в августе 2006 года. После встречи лидера Российской партии пенсионеров (РПП) Игоря Зотова с президентом РФ Владимиром Путиным СМИ сообщили, что к будущему объединению Российской партии жизни (РПЖ) и «Родины» присоединится и РПП.

В это время на Урале в этих трех партиях уже подвизались довольно известные личности. Свердловским отделением «Родины» руководил Евгений Зяблицев, успевший и вступить в «Единую Россию», и выйти из нее. Председателем исполкома РО Российской партии жизни в 2006 году был Дмитрий Уткин, в том же году к ней присоединился до тех пор беспартийный депутат Госдумы Евгений Ройзман, который возглавил первую тройку на предстоящих осенью выборах в областную думу. Свердловскими «пенсионерами» руководил Евгений Артюх.

Конфликты между свердловскими политиками начались еще до того, как в Москве состоялся учредительный съезд партии «Справедливая Россия – Пенсионеры / Родина / Жизнь». 4 октября 2006 года в прямом эфире «Радио Урала» во время политических дебатов лидер выборного списка свердловского отделения Партии жизни Евгений Ройзман подрался с председателем свердловской ячейки «Родины» Евгением Зяблицевым.

Зяблицев о драке с Ройзманом

«Мы столкнулись еще перед эфиром. Я подошел к кофе-машине, а Ройзман подошел ко мне сзади и сказал, что он меня уберет и убьет. Потом в прямом эфире мы начали спорить про монетизацию, кто как голосовал за этот закон в Госдуме. В какой-то момент Ройзман схватил свой стакан с водой и плеснул мне в лицо, – рассказал «Новому Региону» Евгений Зяблицев. – В ответ я схватил свой стакан и бросил в Ройзмана». После этого, как утверждают очевидцы, выяснение отношений продолжилось на полу. «Зяблик наполучал пощечин, вот и все! Так всегда на Руси били подлецов за вранье», – заявил «Новому Региону» Евгений Ройзман. В распоряжение агентства «Новый Регион» поступили фото-, аудио- и видеоматериалы об инциденте в прямом эфире «Радио Урала».

Тем не менее и Зяблицев, и Ройзман участвовали в выборах в Свердловскую облдуму 8 октября. РПЖ во главе с Ройзманом преодолела семипроцентный барьер, установленный для прохождения политических партий в облдуму, «Родина» с Зяблицевым набрала 2,39% голосов избирателей.

Но уже в конце октября, после учредительного съезда партии «Справедливая Россия – РПЖ – РПП», выяснилось, что областным депутатам, избранным по спискам Российской партии пенсионеров и Российской партии жизни, придется лишиться депутатских мандатов. Лидер новой партии Сергей Миронов заявил, что парламентарии, ранее избранные по спискам РПП и РПЖ, в случае вступлении в СР должны сложить с себя депутатские полномочия. Единственным делегатом, который решил сразу рискнуть своим мандатом, стал лидер Свердловского отделения РПП, депутат Евгений Артюх. Прямо на съезде он написал заявление о вхождении в «Справедливую Россию».

В ноябре 2006-го в Екатеринбурге должны были распределить руководящие посты в местной ячейке новой партии. Председателем совета свердловского отделения «Справедливой России» был избран Евгений Артюх, первым заместителя председателя – академик Валерий Черешнев из РПЖ, секретарем бюро – Евгений Зяблицев. Казус заключался в том, что представителей РПЖ, в том числе самого Черешнева, на собрании не было. В итоге мероприятие было признано нелегитимным, в ситуацию пришлось вмешаться президиуму центрального совета партии «Справедливая Россия – Пенсионеры / Родина / Жизнь».

Вот – новый поворот

В декабре неожиданно в СР вступил беспартийный депутат облдумы Александр Бурков, известный как один из руководителей движения «Май». По слухам, сделать это его уговорили екатеринбургские власти. Острая необходимость внедрения в «Справедливую Россию» своего человека возникла у мэрии сразу после того, как стало известно, что партбилет СР получил основной потенциальный противник действующего главы города Аркадия Чернецкого на выборах мэра в 2008 году – выходец из РПЖ Евгений Ройзман. А вот Зяблицева из числа претендентов на руководящие роли убрали. Причем в федеральной «Родине» и не скрывали того, что выведение из игры уральского депутата стало следствием интриг Российской партии жизни, куда раньше входил Ройзман.

Только 18 марта 2007 года в Екатеринбурге состоялась первая полноценная конференция свердловского отделения СР. Отделение возглавил Евгений Ройзман. Его первым замом стал представитель Российской партии пенсионеров Василий Ханжин. Секретарем бюро совета – Александр Бурков. Артюх и Зяблицев остались не у дел. Впрочем, Ройзман продержался на руководящем посту недолго. Еще в августе он рассчитывал пойти в Госдуму от СР первым номером в тройке (вторым должен был стать бард Александр Новиков). Но решение высшего руководства страны похоронило амбиции Ройзмана. Криминальное прошлое Евгения Вадимовича не устроило российского президента Владимира Путина. Он рекомендовал Миронову очистить предвыборные списки партии от лиц с темными пятнами в биографии, в том числе от Ройзмана и Новикова.

Меньше чем за два месяца до выборов в Госдуму Ройзман собрал журналистов и объявил о своем решении покинуть ряды «Справедливой России». Во время пресс-конференции, которая прошла в штабе фонда «Город без наркотиков», рабочие меняли вывеску на здании. Под снятой табличкой «Справедливая Россия – Евгений Ройзман» обнаружилась другая надпись – «Приемная депутата Е. Ройзмана».

В итоге депутатами Госдумы от СР в 2007 году стали Александр Бурков и Валерий Черешнев, несмотря на недовольство некоторых однопартийцев.

В январе 2008 года главой регионального отделения СР был назначен академик Валерий Черешнев, но уже через полгода предложил вместо себя Александра Буркова. «Он также депутат Государственной думы, но все же гораздо более мобилен, нежели чем я. Кроме того, Бурков работал моим первым заместителем в региональном отделении, так что отлично знает специфику этой работы», – подчеркнул Черешнев.

Перед мартовскими выборами в областную думу 2010 года свердловские «эсеры» довольно оригинальным способом поздравили женщин с их праздником. На поздравительной открытке партии был изображен фигурист Евгений Плющенко (весь в белом, без коньков, зато с букетом), и рядом с его портретом фигурировали имена лидера СР Сергея Миронова и кандидатов из областной тройки – Александра Буркова и Валерия Черешнева. По итогам голосования 14 марта СР заняла третью строчку. За список эсеров отдали свои голоса 19,3% избирателей – это был один из самых высоких результатов по стране. В апреле 2011 года Бурков стал членом президиума центрального совета партии «Справедливая Россия».

Во время досрочных выборов депутатов объединенного однопалатного заксобрания в декабре 2011 года «эсеры» под руководством Буркова получили рекордные 27,3%, уступив «Единой России» менее 6% и обогнав КПРФ. Во фракцию СР вошли 9 депутатов: Евгений Зяблицев, Дмитрий Ионин, Армен Карапетян, Георгий Перский, Людмила Мельникова, Андрей Жуковский, Александр Караваев, Илья Филиппов, Андрей Новосельцев. Через несколько месяцев депутат Новосельцев скончался, его мандат получил Геннадий Ушаков.

Тем временем началась активная подготовка к очередным выборам главы Екатеринбурга и депутатов ЕГД.

Продолжение следует

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