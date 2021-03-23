Сегодня «Новый День» завершает рассказ о региональном отделении партии «Справедливая Россия». Напомним, во время досрочных выборов депутатов однопалатного заксобрания в декабре 2011 года «эсеры» под руководством Александра Буркова получили рекордные 27,3%, уступив «Единой России» менее 6% и обогнав КПРФ. Во фракцию СР вошли 9 депутатов: Евгений Зяблицев, Дмитрий Ионин, Армен Карапетян, Георгий Перский, Людмила Мельникова, Андрей Жуковский, Александр Караваев, Илья Филиппов, Андрей Новосельцев. Через несколько месяцев депутат Новосельцев скончался, его мандат получил Геннадий Ушаков. Вскоре после этого началась активная подготовка к очередным выборам главы Екатеринбурга и депутатов ЕГД.

Екатеринбургские выборы 2013 года: ожидания и реальность

11 июля 2013 года эсеры утвердили список кандидатов в ЕГД и кандидата в мэры – Александра Буркова. Настроен Бурков был весьма решительно: «Наш главный оппонент на предстоящих выборах – «Единая Россия», – заявил Бурков. – Ни для кого не секрет, что эта партия «доживает» отведенный ей срок. Через несколько лет, на следующий избирательный цикл, они уже попросту исчезнут как явление. Поэтому сегодня умирающие медведи из последних сил борются за свои посты-кормушки, понимая, что второго шанса у них будет».

Однако по итогам выборов Бурков занял только третье место после Евгения Ройзмана и Якова Силина, набрав 20,25%, а его однопартийцам досталось 7 мандатов в гордуме. Фракцию возглавил Александр Караваев, который ради ЕГД ушел из заксобрания. Справедливороссов в заксо возглавил Дмитрий Ионин.

Первое же заседание новой гордумы началось со скандала: депутаты от «Справедливой России» и Партии пенсионеров бойкотировали заседание с намерением сорвать кворум. Александр Бурков и Евгений Артюх потребовали пересмотра результатов выборов 8 сентября, заявив о фальсификациях со стороны «Единой России». СК начал доследственную проверку, но, забегая вперед, скажем, что нарушений не нашел.

Эсер Караваев во главе областного Фонда капремонта

В 2015 году в новостях чаще появлялся не Александр Бурков, а его однопартиец Александр Караваев, 4 марта назначенный на пост гендиректора областного Фонда капремонта. Ирония судьбы заключалась в том, что на федеральном уровне «Справедливая Россия» активно играла на недовольстве граждан сборами за капремонт. Но на уровне Свердловской области программные заявления партии никак не мешали депутату-справороссу Александру Караваеву руководить структурой, которая все эти деньги и собирает.

Очень скоро стало ясно, что для своей должности Караваев не подходит: у него даже не было необходимого образования и опыта работы. В октябре 2015 года полпред президента в УрФО Игорь Холманских попросил Александра Буркова передать Караваеву, что тому надо уйти с поста директора Свердловского фонда капремонта, «не дожидаясь, пока его принудят к этому прокуратура или суд».

Караваев покинул пост уже в январе 2016 года. А 4 февраля 2016 года дал пресс-конференцию, на которой выступил в неожиданном образе – гневного разоблачителя программы капремонтов, важность, необходимость и правильность которой он еще пару месяцев назад декларировал во всех своих выступлениях. Бывалый политик спокойно отвечал на любые каверзные вопросы. На каждый у него находился логичный аргумент. Впрочем, это не отменяет того, что совсем недавно он говорил прямо противоположные вещи. Редакция агентства воспроизвела отрывки из интервью Александра Караваева, которое он дал нашему изданию в начале своей работы в должности, и отрывки из прощальной пресс-конференции.

Конечно, вся эта история не могла не отразиться на репутации партии в Свердловской области.

Семь фактов вранья Караваева

Выборы 2016: кадровый голод и новые скандалы

Негативный пример Караваева – не единственный. Перед выборами 2016 года Александр Бурков столкнулся с «кадровым голодом»: многие соратники оказались в неприятных обстоятельствах. Например, областной депутат Армен Карапетян тоже «прославился», и тоже – со знаком минус. Чаще всего его вспоминают с привязкой к его брату – «дорожному королю» Рафику Карапетяну. Оба связаны с фирмой ООО «Эмма», печально известной срывами контрактов на дорожный ремонт в Екатеринбурге.

Депутат Андрей Жуковский был известен, пожалуй, только тем, что является сыном Галины Жуковской, которая некогда была депутатом заксо, ушла в «Фармацию» и «отдала» кресло сыну. Чем занимался Жуковский в 2014-2016 годах, не особо понятно. В сюжетах новостей он мелькал два раза: попал в список депутатов-прогульщиков и в список должников, которых разыскивают приставы. А у справедливоросса Геннадия Ушакова не заладились дела в бизнесе. В августе 2015 года в его компании «Стройдормаш» силовики проводили обыски, а в ноябре того же года Ушаков стал первым в России депутатом-банкротом.

По итогам выборов в заксо 2016 года СР получила только пять мандатов. Депутатами стали Виктор Маслаков, Андрей Жуковский, Дмитрий Ионин, Евгений Лобов и Армен Карапетян. В Госдуму прошел один Бурков.

Если в 2015 году звездой новостей был Караваев, то затем первое место в информационных лентах занял Армен Карапетян. Через три месяца после своего переизбрания Армен Карапетян попался за рулем своего «мерседеса» в нетрезвом виде. Свою вину он так и не признал. Однако суд лишил его прав на год и 7 месяцев и выписал штраф на 30 тысяч рублей . Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом. Но коллеги по заксо отнеслись к депутату снисходительно и только пожурили его.

Тем не менее досидеть до конца срока полномочий Армену Карапетяну не удалось. Весной 2018 года он оказался в числе десяти депутатов, заподозренных прокуратурой в сокрытии доходов и недвижимости. Дошло до суда, депутатов пугали лишением мандатов. Девять народных избранников отделались легким испугом, но Карапетяна сделали «сакральной жертвой»: между первым и вторым заседанием суда по вопросу о депутатских декларациях заксобрание успело собраться на пленарное заседание и лишить Карапетяна мандата. Он пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Его мандат перешел Александру Юланову.

«Следующая станция – Омск»

Пожалуй, самый неожиданный поворот в судьбе регионального отделения СР произошел в октябре 2017 года. Назначение Александра Буркова и.о. губернатора Омской области привело к заметной миграции его однопартийцев. Например, депутат заксо Дмитрий Ионин получил мандат Буркова и сменил место работы на Госдуму. Место Ионина в заксо занял Геннадий Ушаков. Эсер Евгений Лобов ушел весной 2018 года просто так – по собственному желанию. Его заменил Егор Шаламовских. Депутат Андрей Жуковский получил пост директора АО «Омскэлектро», но из свердловского заксо не ушел. Депутат ЕГД Илья Лобов получил должность министра природных ресурсов Омской области. Еще один эсер, Антон Швалев, уехал было в Омск, но вскоре вернулся.

Гордумские страсти: из единороссов в эсеры и наоборот

Выборы в ЕГД 2018 года запомнились «самыми грязными» в истории праймериз ЕР. Многие их участники, потерпев поражение, попросились в списки «Справедливой России». Например, от Верх-Исетского района там появился главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, от Кировского – Алексей Мещеряков, от Октябрьского – директор местной УК ЖКХ Михаил Плешаков, от Чкаловского – вице-президент AVS-Group Андрей Станкевич, от Железнодорожного района – руководитель УК РЭМП Александр Колесников. Отметим, последний быстро стал звездой нового созыва благодаря неоднозначным высказываниям. Например, уже через два месяца после выборов депутат Колесников обозвал всех журналистов «бестолочами». Остальным народным избранникам пришлось извиняться за слова своего коллеги.

А летом 2020 года в ЕГД освободилось два мандата – скончавшейся 2 июля Елены Дерягиной и осужденного на 7 лет Олега Кагилева. Были объявлены довыборы. И снова начались чудеса с перемещениями кандидатов из одной партии в другую. «Эсеры» со стажем Виталий Чачин и Антон Швалев пошли на праймериз ЕР и внезапно выиграли их, а потом – и сами довыборы. По мнению экспертов, за ними стоял один из авторитетных бизнесменов города.

А в 2021 году федеральные «эсеры» вернулись к тому, с чего начали – объединению с другими партиями. 22 февраля СР, партии «За правду!» и «Патриоты России» завершили объединительный процесс. «За правду» и «Патриоты России» одобрили решение об объединении с «эсерами», в связи с чем обе объявили о своей ликвидации. Впрочем, на Урале «Патриотов России» давно уже не было, а движение «За правду!» оказалось крайне немногочисленным.

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

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