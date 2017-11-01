Дмитрий Ионин получил удостоверение депутата Госдумы

Дмитрий Ионин официально стал депутатом Государственной думы ФС РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только что за наделение его депутатскими полномочиями единогласно проголосовали члены ЦИК, после чего председатель комиссии Элла Памфилова вручила Дмитрию Ионину депутатское удостоверение.

Дмитрий Ионин поблагодарил за оказанное доверие партию «Справедливая Россия» и лично Сергея Миронова, а также пообещал применить на новом месте свой опыт, полученный на постах муниципального и регионального депутата.

Напомним, Дмитрию Ионину досталось вакантное место Александра Буркова, который недавно стал врио омского губернатора. Несмотря на то, что Ионин был только пятым номером в территориальном списке партии, решением центрального совета партии мандат было решено отдать именно ему.

Место Ионина в заксобрании должен занять Геннадий Ушаков. Он же рекомендован руководством партии в качестве нового председателя регионального отделения. Пока остается открытым вопрос, кто заменит Ионина на посту заместителя председателя комитета заксобрания по жилищной политике.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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