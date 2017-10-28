Свердловских эсеров возглавит депутат-банкрот

Президиум Центрального совета «Справедливой России» предложил в качестве кандидата для избрания председателем Совета свердловского регионального отделения бывшего депутата заксо Геннадия Ушакова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба партии Сергея Миронова. Добавим, согласно уставу партии, утвердить эту кандидатуру должна общая конференция регионального отделения. Однако пока она не назначена, и когда будет назначена – неясно.

Напомним, ранее стало известно, что Геннадий Ушаков также рекомендован партией для замещения вакантного мандата депутата свердловского заксобрания, освободившегося после перехода Дмитрия Ионина в Госдуму.

Геннадий Ушаков был депутатом-списочником от СР в свердловском заксо созыва 2011-2016 годов. В августе 2015 года в его компании «Стройдормаш» силовики проводили обыски, а в ноябре того же года Ушаков стал первым в России депутатом-банкротом. Согласно официальным данным, его доход в 2015 году составил 504 тысячи рублей, однако в его распоряжении есть собственная квартира площадью 118 квадратных метров. В 2016 году Ушаков вошел в региональный список партии, но места в заксобрании не получил.

«Возможно, что такая спорная фигура была предложена центральному руководству партии «с места». «Скорее всего, убедила группа свердловских товарищей, которая желает удержать контроль над региональным отделением в преддверии ключевых выборов 18 года – в гордуму Екатеринбурга. Ушаков удобен, потому что понятен, – считает политолог Алексей Швайгерт. – У Ушакова хорошие личные отношения с Иониным, который ушёл в ГД. Образуется своеобразный политический тандем, способный влиять на конкретные предвыборные расклады».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

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