Место Буркова в Госдуме займет свердловский депутат Дмитрий Ионин

Только что стало известно, кого «Справедливая Россия» предложит ЦИК на вакантное место Александра Буркова, который недавно стал врио омского губенатора. Решением центрального совета партии мандат отдадут депутату Свердловского законодательного собрания Дмитрию Ионину. Теперь это решение должны утвердить в Центральной избирательной комиссии РФ. Фото документа опубликовал представитель регионального отделеня партии Вениамин Помазкин.

Сам Ионин подтвердил информацию о своем переходе. По его словам, «переезд» в Госдуму должен состояться в следующую среду. Его место в заксо должен занять Геннадий Ушаков.

Напомним, на протяжении последних дней по поводу судьбы вакантного мандата поступала противоречивая информация. Но обсуждались главным образом другие кандидаты. Источники в партии сообщали, что, с одной стороны, руководство СР не исключало возможности передать мандат одному из своих спонсоров – президенту Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакару Арсамакову. С другой – академик УрО РАН Валерий Черешнев, следующий за Бурковым в партийном списке, отказаться от своей очереди не пожелал.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.10.17

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