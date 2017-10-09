На мандат Буркова в Госдуме могут претендовать Черешнев, Ионин и Жуковский

После предстоящего досрочного сложения Александром Бурковым депутатских полномочий его мандат может отойти депутатам заксо Андрею Жуковскому, Дмитрию Ионину или академику УрО РАН Валерию Черешневу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти имена шли за именем Буркова в списке кандидатов в депутаты Госдумы от СР на выборах 2016 года. Впрочем, вероятность того, что в думу попадет Валерий Черешнев, невелика – ученому уже 72 года.

В статье 88 ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ» говорится: «В случае досрочного выбытия депутата, избранного в результате распределения депутатских мандатов между федеральными списками кандидатов избирательных объединений, избирательных блоков, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации передает его депутатский мандат зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов в соответствии с пунктом 8 статьи 82 настоящего Федерального закона».

Напомним, сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков, об этом сообщается на сайте Кремля.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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