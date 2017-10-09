Глава Омской области Виктор Назаров покинул свой пост, врио губернатора стал Александр Бурков

Губернатор Омской области Виктор Назаров отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков, об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Назаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Отставка главы Омской области была ожидаемой. В частности, эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) называли позицию Назарова нестабильной.

Тем не менее, пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко 2 октября категорически опровергала информацию об отставке Назарова, отмечая, что расширенного аппаратного совещания не было, а было лишь совещание с заместителями, на котором глава области ни с кем не прощался.

Депутат Госдумы от «Справедливой России», координатор Свердловского областного отделения партии Александр Бурков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Об этом президент Владимир Путин сообщил Буркову в ходе рабочей встречи.

Назаров стал восьмым губернатором, покинувшим свой пост с конца сентября. Ранее сменились главы Новосибирской, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Москва, Зоя Осколкова

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