Эксперты АПЭК уточнили список возможных губернаторов-отставников

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое возглавляет член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов, представили собственную версию «черного списка» губернаторов, которым в ближайшее время угрожает отставка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечне на вылет – шесть глав регионов.

«Нестабильными можно считать позиции Владимира Миклушевского (Приморский край), Марины Ковтун (Мурманская область), Виктора Назарова (Омская область), Александра Карлина (Алтайский край)», – говорится в докладе АПЭК.

Кроме того, вероятность отставки главы Хакассии Виктора Зимина оценивается «выше средней» (Хакассия), а губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого – «высокая».

По оценке экспертов АПЭК, после череды уже случившихся отставок – в дальнейшем высокой остается вероятность увольнения губернаторов, в регионах которых происходили неоднократные коррупционные скандалы, имеются затяжные долговременные внутриэлитные конфликты, длительное время наблюдается высокий уровень протестных настроений. В зоне риска находятся также руководители в возрасте старше 60 лет, положение которых внутри своих регионов неустойчиво.

В докладе отмечается, что на основе уже принятых решений можно прогнозировать, что при будущих назначениях Центр может сделать ставку не на один, а на несколько источников кадрового обновления. Фактор «молодых технократов», скорее всего, сохранится, но будущие врио губернаторов будут принадлежать и к управленцам других типов – в том числе к региональным политикам с федеральным опытом и влиятельным региональным игрокам – таким как 62-летний Александр Усс, которого можно считать политиком-«тяжеловесом».

«Для федерального центра вовсе не было самоцелью следование определенному тренду в кадровой политике (например, на обязательное назначение «молодых технократов»). Скорее можно выделить круг стратегических задач, которые Кремль настроен решать в федеральном масштабе – но к каждому региону находя отдельный подход в соответствии с местной спецификой», – обращают внимание эксперты.

Ключевой из таких задач в АПЭК называют снижение влияния федеральных аппаратных групп и корпораций на новых назначенцев. В этой связи большинство новых врио губернаторов не связаны явно не только с данными регионами, но и с влиятельными элитными группами, имеющие интересы в их субъектах. Что касается врио главы Красноярского края, то нельзя исключать, что в его команду в итоге, в том числе по настоянию Центра, могут войти и управленцы, дистанцированные от влиятельных в регионе элитных групп.

Как считают эксперты, региональная повестка может стать одной из центральных в избирательной кампании действующего президента РФ Владимира Путину.

«По мере развертывания президентской гонки может повыситься вероятность как жесткой реакции главы государства на недочеты на местах, так и особой роли тех губернаторов, в регионах которых пройдут ключевые встречи Владимира Путина с избирателями или которые выступят со значимыми для президента инициативами. Нельзя исключать, что в 2018 году региональный компонент среди инициатив президента будет даже более заметен, чем в ходе выборов 2012 года», – говорится в докладе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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