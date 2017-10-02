СМИ: омский губернатор попрощался с подчиненными в ожидании решения Кремля об отставке / Пресс-секретарь Назарова отрицает его увольнение

Омский губернатор 54-летний Виктор Назаров объявил своим подчиненным об отставке в ходе аппаратного совещания в областном правительстве в понедельник, 2 октября, проводившееся без участия СМИ, и попрощался с ними. Об этом сообщает местный портал Om1.ru, ссылаясь на источники, близкие к властным кругам. Издание отмечает, что на традиционном утреннем совещании в региональном правительстве присутствуют главы министерств, горсовета Омска, заксобрания, мэрии, силовых структур и других ведомств. Официального сообщения Кремля об отставке Назарова нет.

Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко категорически опровергла информацию об отставке Назарова, добавив, что расширенного аппаратного совещания сегодня не было, а было лишь совещание с заместителями, на котором глава области ни с кем не прощался. «Информация (об отставке губернатора) не соответствует действительности, – приводит слова пресс-секретаря РБК. – Было обычное аппаратное совещание, которое проводится раз в неделю. Не присутствовало ни силовиков, ни представителей заксобрания».

Однако источники сообщили, что Назаров объявил подчиненным о своем предстоящем уходе, уточнив, что официальное решение Кремля появится до конца текущей недели.

Ранее в субботу источник РИА «Новости» в администрации президента РФ сообщил о принятом решении о досрочной отставке Назарова, так как «требуются изменения для повышения управляемости в регионе». Возможных кандидатов на пост врио главы Омской области он не назвал.

Ранее Назаров в комментарии РБК заявил, что ничего по поводу своего ухода с должности губернатора не слышал и никаких предложений по новому месту работы не получал.

На прошлой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Ранее источник РИА «Новости» в Кремле сообщал о планирующихся 8-11 отставках глав регионов. В числе возможных отставников он называл и главу Омской области Виктора Назарова.

В свою очередь «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сегодня сообщил о возможном увольнении на этой неделе главы Орловской области Вадима Потомского и губернатора Коми Сергея Гапликова. По сведениям издания, коммунист Потомский получит новое назначение, Орловская область при этом останется за КПРФ, от которой он был избран. Также сообщается о возможной отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова. Это связано с тем, что его экс-руководитель администрации Елена Шабаршина стала фигуранткой дела о подделке результатов выборов в то время, когда руководила региональным избиркомом. Кроме того, представитель губернатора в Госсовете Михаил Евдокимов, а также бывший глава администрации Дмитрий Кирьяков признаны виновными в коррупции.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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