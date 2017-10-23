Слух дня: Свердловский академик не хочет уступать мандат банкиру с чеченскими корнями

В «Справедливой России» все еще не смогли разрешить ситуацию с депутатским мандатом, который освободился после назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области.

Как сообщают источники РИА «Новый День», номер второй в свердловском списке, академик Валерий Черешнев, не хочет отказываться от своих прав на мандат. При этом партия хочет отблагодарить за финансовую поддержку на выборах одного из своих спонсоров – президента Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакара Арсамакова. Добавим, что, по слухам, в 2016 году Бурков получил от Черешнева неплохое финансирование своей кампании, многие сходились в том, что потрачено было около 100 миллионов рублей. Вернул ли Бурков долг Черешневу – неизвестно.

Из-за этого уже дважды переносилось заседание президиума центрального совета партии – сначала с 19 на 22 октября, потом с 22 на 23. Если «эсеры» не примут решение до 27 октября, то право распределения мандата перейдет в ЦИК.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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