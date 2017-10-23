Мандат Буркова перейдет академику Черешневу

Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия» снова отменил заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос по передаче депутатского мандата Александра Буркова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в фейсбуке член совета Олег Шеин. Он также написал, что депутатом станет академик Валерий Черешнев.

Напомним, ранее стало известно, что номер второй в свердловском списке, академик Валерий Черешнев, не хочет отказываться от своих прав на мандат. При этом партия хочет отблагодарить за финансовую поддержку на выборах одного из своих спонсоров – президента Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакара Арсамакова. Из-за этого уже дважды переносилось заседание президиума центрального совета партии – сначала с 19 на 22 октября, потом с 22 на 23. Если «эсеры» не примут решение до 27 октября, то право принимать решение перейдет к ЦИКу, который будет руководствоваться строго очередностью в партийном списке, а значит, должен будет поддержать именно Черешнева.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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