Мандат Буркова может не достаться никому из свердловчан и уйти московскому банкиру

Депутатский мандат Александра Буркова, который станет вакантным уже в ближайшие дни, может «уйти» из Свердловской области, если такова будет воля руководства «Справедливой России». По данным СМИ, кандидатура преемника уже обозначена.

Как пояснил РИА «Новый День» политолог Александр Пирогов, формально вакантный мандат должен перейти одному из следующих за Бурковым кандидатов из партийного списка на последних выборах в Госдуму. Таких, напомним, шестеро: академик Валерий Черешнев, депутаты заксо Андрей Жуковский и Дмитрий Ионин, или же Дмитрий Зобнин, Игорь Данилов и Анастасия Павлюченкова. Но фактически ситуация может сложиться совсем иначе. «Политические партии в своих действиях руководствуются не только формальными принципами, но и обещаниями, данными в том числе и представителям деловых и финансовых кругов. В прошлом году «Справедливая Россия» показала на выборах не очень высокий результат, а между тем она привлекала достаточно серьезные средства. Некоторые люди остались за бортом, а партии надо каким-то образом отвечать перед ними по своим обязательствам», – считает эксперт. По данным газеты «Ъ», одним из тех, кого «Справедливая Россия» видит на месте Буркова, может стать президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков, проигравший в Воронежской области прошлогодние выборы в Госдуму. «Его стоит рассматривать как самого вероятного кандидата. Хотя есть еще лидер карельского отделения партии Ирина Петляева. Там партия тоже показала хороший результат, и местные коллеги вполне могут напомнить о себе», – сказал «Ъ» секретарь центрального совета справороссов, депутат Госдумы Олег Шеин.

Добавим, что, по мнению Пирогова, свердловским эсерам никто никаких «моральных компенсаций» за утрату шанса попасть в Госдуму предлагать не будет. «Это просто не принято. Если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть!», – прокомментировал он.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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