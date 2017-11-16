Геннадий Ушаков до сих пор не получил мандат – и пока ему не до депутатства

Новоиспеченный депутат законодательного собрания Свердловской области до сих пор не забрал в облизбиркоме свой депутатский мандат.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Ушаков, у него сейчас возникли тяжелые семейные обстоятельства, которые важнее политической карьеры и внимание направлено исключительно на близких. Впрочем, отказываться от мандата он не намерен и рассчитывает, что хотя бы завтра у него появятся свободные полчаса для того, чтобы получить документ на руки.

Напомним, что депутатский мандат ранее принадлежал Дмитрию Ионину и достался коллеге из «Справедливой России» Геннадию Ушакову в связи с переходом Ионина в Государственную думу. Напомним, что в период с 2011 по 2016 годы Ушаков уже был депутатом заксо.

Екатеринбург, Максим Бородин

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