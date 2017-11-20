Свердловские эсеры почти единогласно выбрали своим лидером депутата-банкрота

Сегодня на совете регионального отделения партии «Справедливая Россия» был избран новый руководитель отделения.

Как сообщили РИА «Новый День» в партии, при 36 голосах за и одном недействительном бюллетене эсеры выбрали новым председателем совета депутата заксо Геннадия Ушакова, которому на прошлой неделе был передан мандат Дмитрия Ионина, который, в свою очередь, заменил в Госдуме Александра Буркова, назначенного врио губернатора Омской области.

Напомним, Геннадий Ушаков был депутатом заксобрания с 2011 по 2016 год. В состав заксо 2016 года он не прошёл.

Ушаков знаменит ещё и тем, что стал первым в России депутатом, который был признан банкротом как физическое лицо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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