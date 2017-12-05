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Вторник, 5 декабря 2017, 09:08 мск

Екатеринбург

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Эсер Геннадий Ушаков принёс депутатскую присягу

Эсер Геннадий Ушаков принёс депутатскую присягу

Численность депутатов Свердловского заксобрания снова достигла пятидесяти. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», только что, перед началом последнего в этом году заседания заксо, депутатскую присягу принёс эсер Геннадий Ушаков.

Напомним, этот депутатский мандат ранее принадлежал Дмитрию Ионину и достался коллеге из «Справедливой России» Геннадию Ушакову в связи с переходом Ионина в Государственную думу. С 2011 по 2016 годы Ушаков уже был депутатом заксо. По данным РИА «Новый День», Ушаков войдёт в тот же профильный комитет, в котором состоял Ионин, – по жилищной политике и развитию инфраструктуры.

Добавим, что Ушаков приносил присягу в отсутствие половины своих однопартийцев. На сегодняшнем заседании отсутствуют эсеры Андрей Жуковский (он принимает участие в финале конкурса «Лидеры России») и Виктор Маслаков (по служебной необходимости). Так что поздравить Ушакова лично сегодня смогут только Евгений Лобов и Армен Карапетян.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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