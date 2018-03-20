Депутату заксо Павлу Мякишеву будут платить зарплату вместо Ионина

Депутаты свердловского заксобрания в конце сегодняшнего заседания внесли изменения в список заместителей председателей комитетов, которые работают депутатами на профессиональной основе, то есть – за зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», был утвержден новый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики. Им стал депутат от ЛДПР Павел Мякишев. Напомним, ранее зампредом комитета был эсер Дмитрий Ионин. Но осенью 2017 года он перешел на работу в Госдуму на место Александра Буркова, назначенного и.о. губернатора Омской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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