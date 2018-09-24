Их снова 49: в областном заксо один депутат ушел, а другой – пришёл

В заксобрании Свердловской области обновился состав.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым делом на внеочередном заседании депутаты приняли присягу своего нового коллеги – Александра Юланова, который занял место Армена Карапетяна, лишенного мандата по представлению суда за утаивание доходов.

Затем депутаты приняли досрочную отставку своего коллеги Игоря Володина, который избран в депутаты городской думы Екатеринбурга. Его прочат в спикеры, поэтому для него жизненно необходимо сложить полномочия в заксо до завтрашнего дня, когда состоится первое заседание. За проголосовали 45 депутатов, против – никто.

Сдавая мандат, Игорь Володин заявил: «Я оправдаю ваше доверие, я научился быть более стрессоустойчивым».

Он также рассыпался в комплиментах коллегам: например, сказал Виктору Шептию, что его места никому не пожелаешь, потому что «со всех сторон прилетает», а Людмиле Бабушкиной – что ей нужно ставить памятник при жизни.

Добавим, что при штатной численности депутатов заксо – 50 – в силу тех или иных причин их почти всегда не хватает, все время выбывает кто-то один. Сейчас их снова 49.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

Бабье лето простоит в Екатеринбурге еще три дня. / Ридикюль к осмотру: как екатеринбургское метро спасается от терактов. Авторская колонка читательницы «Нового Дня» Наталии Кузнецовой. / 24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»