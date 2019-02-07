Список потенциальных участников уралмашевских выборов пополнился опытным политиком

Бывший депутат екатеринбургской гордумы и областного заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев не исключает, что может вернуться в политику.

Как рассказал «Новому Дню» сам Фамиев, пока он раздумывает над возможностью принять участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата на довыборах в заксо по родному для него Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга. Однако окончательного решения он еще не принял. Других подробностей экс-депутат пока не рассказал. Добавим, мандат депутата заксо по этому округу освободился в сентябре прошлого года, когда Игорь Володин был избран депутатом, а потом и председателем ЕГД. Желание поучаствовать в довыборах в заксо по округу № 11 недавно высказал депутат ЕГД Владимир Смирнов.

Напомним, бывшему депутату от КПРФ 58 лет. С 1990 по 1993 год Нафик Фамиев был депутатом Свердловского городского Совета народных депутатов 21 созыва от микрорайона Эльмаш (Орджоникидзевский район), в 2002, 2005, 2009 годах избирался депутатом Екатеринбургской городской думы от микрорайона Эльмаш, с 2011 по 2016 год – депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга от КПРФ. Летом 2016 года вышел из КПРФ и вступил в Партию пенсионеров, однако весь ее список с выборов был снят. В январе 2018 года Нафик Фамиев был назначен директором ЕМУП «Спецавтобаза», но проработал там недолго, только до конца августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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