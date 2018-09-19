Екатеринбургские единороссы предварительно выбрали руководителя города

Сегодня свердловские единороссы собрались на очередной региональный политсовет, где прошло предварительное обсуждение кандидата от партии на главный пост Екатеринбурга. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении, партийцы предварительно решили поддержать при голосовании по выбору главы Екатеринбурга – вице-губернатора Александра Высокинского. Официально оно будет оформлено решением региональной конференции, которая состоится в субботу, 22 сентября.

Тогда же будет принято решение по кандидату в председатели гордумы, которого единороссы предложат коллегам из других фракций. Ожидается, что это будет Игорь Володин. Первое заседание гордумы назначено на 25 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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