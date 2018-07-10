Эсеры составили список на выборы в ЕГД: туда вошли представители ЕР и ЛДПР

В Екатеринбурге разрешилась интрига с выдвижением кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России». В списках оказались отвергнутые участники праймериз ЕР, а также представители ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты в депутаты гордумы Екатеринбурга были определены сегодня на региональной конференции СР. Партийный список возглавил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, в тройку вошли Александр Караваев и Антон Швалев.

В нескольких территориальных группах и одномандатных округах выдвинуты кандидаты, которые ранее участвовали в праймериз «Единой России». Так, от Верх-Исетского района в списке главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, в Кировском – Алексей Мещеряков, в Октябрьском – директор местной УК ЖКХ Михаил Плешаков, в Чкаловском – вице-президент AVS-Group Андрей Станкевич, в Железнодорожном районе – руководитель УК РЭМП Александр Колесников.

В одномандатном округе № 12 кандидатом выдвинут Михаил Вечкензин, ранее избиравшийся депутатом от ЛДПР. В округе № 5 – бывший участник праймериз ЕР Константин Мочалов, возглавляющий общественную организацию «Вело-город».

Сейчас делегаты конференции проводят голосование за список кандидатов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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