Слух дня: первая тройка кандидатов в Госдуму от ЕР определена

Новая неделя началась в Свердловской области энергично: в политических кругах активно обсуждается новость о том, что состав общеобластной тройки кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, наконец-то, определился. Возглавит ее, предсказуемо, губернатор Евгений Куйвашев. Вторым номером, что тоже предсказуемо, пойдет действующий депутат Госдумы, соавтор изменений в Конституцию Павел Крашенинников, а вот третьим фигурирует пилот-герой из «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Напомним, ранним утром 15 августа 2019 года сразу после взлета из аэропорта Жуковского А321 столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц оба двигателя воздушного судна отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке на кукурузное поле. Все пассажиры остались живы. Дамир Юсупов получил звание Героя России, общероссийскую славу и почет. «В плане добавления позитива к образу «Единой России» – выбор хороший, если состоится, конечно. Ведь сто раз еще могут по тройке все решения поменять и вернуть в нее, допустим, друга губернатора и бывшего биатлониста Шипулина. Он же у нас «жертва Запада», участник допингового скандала, поэтому почему бы и не дать человеку место в тройке?» – говорят инсайдеры.

Отметим, что времени для определения у власти остается не так уж и много – кандидатам перед выборами придется пройти через процедуру праймериз, которые состоятся в мае.

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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