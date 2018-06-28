Свердловское отделение Партии пенсионеров возглавил Евгений Зяблицев

Свердловское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость избрало себе нового лидера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, председателем правления избран депутат заксобрания Евгений Зяблицев.

Кроме того, региональное отделение приняло решение участвовать в выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы, назначенных на 9 сентября 2018 г. «Партия пенсионеров отстаивает права людей старшего поколения и тех, для кого еще не наступило время выхода на пенсию. Необходимо остановить планы правительства Медведева по увеличению пенсионного возраста. Такое повышение свидетельствует о неумении чиновников управлять экономикой, решать проблемы они привыкли только одним способом – за счет простых людей», – заявили в партии.

«Пенсионеры» уверены в преодолении пятипроцентного порога, необходимого для прохождения в Екатеринбургскую городскую Думу. Кандидаты в депутаты по партийным спискам и одномандатным округам будут выдвинуты на общем собрании, которое состоится не позднее 15 июля 2018 года.

Напомним, предыдущий лидер свердловских «пенсионеров», депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, вышел из партии, чтобы принять участие в праймериз «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

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