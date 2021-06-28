Стали известны имена кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

Завтра состоится съезд Партии пенсионеров, на котором будут утверждены списки кандидатов в Государственную Думу. Но имена уже известны: предложения по выдвижению опубликовал в соцсети один из потенциальных кандидатов, Владимир Ветров.

В первую тройку по Свердловской области войдут: директор благотворительного фонда «Бажов», председатель регионального отделения партии Сергей Полыганов; пенсионер Владимир Кириллов; пенсионер Рифат Зайнутдинов.

По Свердловскому одномандатному округу выдвинут самозанятого Александра Бессмертных; по Каменск-Уральскому – Рифата Зайнутдинова; по Березовскому – директора АНО «Серьезные намерения» Владимира Ветрова; по Нижнетагильскому – преподавателя Свердловского медколледжа Валентину Шишкину; по Асбестовскому – менеджера ООО «ТД Электротехнологии» Юрия Зотова; по Первоуральскому – Владимира Кириллова; по Серовскому – гендиректора компании «ЭкспертЖКХпортал» Игоря Полыганова.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе прошло выдвижение кандидатов от трех парламентских партий. В КПРФ первое место в списке кандидатов в Госдуму получил действующий депутат парламента Николай Езерский, второе – депутат свердловского заксо Александр Ивачев, третье – лидер ханты-мансийских коммунистов Алексей Савинцев. Кто пойдет по одномандатным округам можно посмотреть здесь. ЛДПР в Свердловской области сформировала две территориальных группы. В одну вошли округа №168, 169 и 172. Ее список возглавил депутат Госдумы Игорь Торощин. В список второй (округа №170, 171, 173 и 174) вошли Андрей Трофимов и Александр Каптюг. Также были выдвинуты кандидаты по одномандатным округам, их список есть здесь. Эсеры утвердили свои списки 26 июня, единороссы – на съезде 19 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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