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Четверг, 24 июня 2021, 16:37 мск

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КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму VIII созыва

На сегодняшнем съезде КПРФ определилась с кандидатами в Государственную думу VIII созыва.

Как рассказал «Новому Дню» один из участников съезда, Свердловская область в этот раз вошла в одну территориальную группу с ХМАО-Югрой и ЯНАО. Первое место в списке получил действующий депутат Госдумы Николай Езерский, второе – депутат свердловского заксо Александр Ивачев, третье – лидер ханты-мансийских коммунистов Алексей Савинцев.

По одномандатным округам в Свердловской области выдвинуты депутат ЕГД Римма Скоморохова, Александр Ивачев, экс-кандидат в губернаторы Алексей Парфенов, лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, асбестовская коммунистка Наталья Крылова, генерал Росгвардии Тарас Исаков и профсоюзный деятель из Качканара Габбас Даутов.

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