«Единая Россия» назвала фамилии кандидатов в Госдуму от Свердловской области

Сегодня в ходе XX съезда партии «Единая Россия» стало известно, кто будет выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области. В список вошли:

– губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,

– депутат Госдумы Павел Крашенинников,

– руководитель свердловского отделения ОНФ Жанна Рябцева,

– вице-губернатор Сергей Бидонько,

– первый замгубернатор Александр Высокинский,

– депутат Госдумы Андрей Ветлужских,

– депутат заксо Виктор Шептий,

– депутат заксо Алексей Коробейников,

– зампредседателя координационного совета «Молодой гвардии» Юлия Перегудова,

– депутат заксо Дмитрий Жуков,

– руководитель Нижнетагильского отделения «Молодой Гвардии» Дмитрий Арды.

Бывший биатлонист Антон Шипулин, который на праймериз занял второе место, в этот перечень не попал. Он пойдет на выборы одномандатником. Также по одномандатным округам будут избираться действующие депутаты Госдумы Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и директор по персоналу УВЗ Константин Захаров.

Напомним, в этом году выборы и в Госдуму, и в свердловское заксобрание будут идти три дня, 17-19 сентября.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

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