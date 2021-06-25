ЛДПР утвердила список кандидатов в думу от Свердловской области

Сегодня ЛДПР на съезде в Москве выдвинула кандидатов в Государственную Думу VIII созыва.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель регионального отделения ЛДПР Александр Каптюг, в Свердловской области партия сформировала две территориальных группы. В одну вошли 168, 169 и 172 округа. Ее список возглавил депутат Госдумы Игорь Торощин. В список второй (170, 171, 173 и 174 округа) вошли Андрей Трофимов и Александр Каптюг.

Также были выдвинуты кандидаты по одномандатным округам: Свердловский № 168 – помощник координатора отделения по работе с молодежью Сергей Прокофьев; Каменск-Уральский № 169 – Александр Каптюг; Березовский № 170 – депутат заксо Кирилл Некрасов; Нижнетагильский № 171 – депутат ЕГД Антон Гусев; Асбестовский № 172 – Игорь Торощин; Первоуральский № 173 – координатор местной ячейки ЛДПР Александр Панасенко; Серовский № 174 – депутат заксо Павел Мякишев.

Напомним, единороссы утвердили свой список кандидатов на съезде 19 июня, а КПРФ – вчера, 24 июня. Завтра свой список обнародует партия «Справедливая Россия + За правду».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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