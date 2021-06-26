На проходящем сегодня в Москве съезде объединенная партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула кандидатов в Госдуму.

Как сообщил «Новому Дню» один из участников съезда, территориальную группу эсеры сформировали из Свердловской области и Пермского края. В первую тройку списка вошли:

1. Председатель совета Свердловского регионального отделения партии Андрей Кузнецов;

2. депутат Госдумы Дмитрий Ионин;

3. Председатель совета Пермского регионального отделения партии Вероника Куликова.

По одномандатным округам Свердловской области приняты следующие решения: Свердловский округ №168 – православная активистка, многодетная мать Оксана Иванова; Каменск-Уральский №169 – депутат заксо Андрей Гориславцев (в прошлый раз он избирался от «Единой России»); Березовский № 170 – депутат Госдумы Дмитрий Ионин; Нижнетагильский №171 – преподаватель УРГЭУ на пенсии Сергей Белоусов; Асбестовский №172 – чемпион мира по боксу Егор Мехонцев; Первоуральский №173 – д.м.н. Николай Самутин; Серовский №174 – фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин.

Напомним, на уходящей неделе уже прошло выдвижение кандидатов от двух парламентских партий. В КПРФ первое место в списке кандидатов в Госдуме получил действующий депутат парламента Николай Езерский, второе – депутат свердловского заксо Александр Ивачев, третье – лидер ханты-мансийских коммунистов Алексей Савинцев. Кто пойдет по одномандатным округам можно посмотреть здесь. ЛДПР в Свердловской области сформировала две территориальных группы. В одну вошли округа №168, 169 и 172. Ее список возглавил депутат Госдумы Игорь Торощин. В список второй (округа №170, 171, 173 и 174) вошли Андрей Трофимов и Александр Каптюг. Также были выдвинуты кандидаты по одномандатным округам, их список есть здесь. Напомним, единороссы утвердили свой список кандидатов на съезде 19 июня.

Екатеринбург, Москва, Пермь, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва, Пермь. Другие новости 26.06.21

В Кольцово будут прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». / Количество тяжело больных коронавирусом превысило 400, из них 185 – на ИВЛ. / В Екатеринбурге задержали торговца поддельными справками-медотводами от прививки против Covid-19 (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»