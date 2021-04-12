«Хотелки» политических партий: 50 мест в заксо может не хватить

В сентябре в Свердловской области пройдут выборы не только в Госдуму, но и в заксобрание. РИА «Новый День» решил узнать у представителей политических партий, на какие результаты они рассчитывают.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий заявил: «Сейчас у нас 72% мандатов (36 из 50), рассчитываем, что результат будет таким же или лучше. То есть чуть больше, чем конституционное большинство».

Лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов сказал «Новому Дню», что Виктор Анатольевич (Шептий, – прим. ред.) – «большой оптимист». «Если посмотреть на суровую реальность, то у ЕР – рекордное снижение рейтинга. Таких плохих стартовых позиций у них не было никогда. Конечно, они делают ставку на одномандатников. Из других партий усиленно переманиваются конъюнктурные личности, которым неважна идеологическая составляющая, главное – любым способом попасть в заксо. А если говорить о «Справедливой России» – то она на подъеме. Мы рассчитываем на улучшение позиций и в заксо, и в Госдуме. Сейчас у нас в заксо пять депутатов по спискам, хотим это число приумножить. Насколько? Прогнозирование – дело неблагодарное, политика – не математика», – отметил он.

Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, заявил: «Рассчитываем серьезно увеличить представительство в заксо. Точную цифру сказать не могу, это внутренняя информация партии». Напомним, сейчас во фракции – четыре депутата, но один из них, Вячеслав Вегнер, был исключен из партии и подал документы на праймериз «Единой России». Действующий депутат Александр Ладыгин не стал комментировать эту тему, но сказал, что сам на выборы не пойдет и вообще планирует сменить работу.

Новый координатор свердловских либерал-демократов Александр Каптюг сообщил, что в заксо они рассчитывают получить как минимум столько же мест, сколько в этом созыве (четыре), а возможно, на одно-два больше. «У партии хватает кандидатов, чтобы закрыть всю территорию Свердловской области. Списки уже практически составлены, идет их небольшая корректировка», – сказал Каптюг. Добавим, только что стало известно, что действующий депутат заксо от ЛДПР Михаил Зубарев подал документы на праймериз ЕР.

Партия пенсионеров за социальную справедливость рассчитывает получить не менее пяти из 50 мандатов на выборах в заксобрание. Об этом еще 29 января заявил руководитель регионального отделения партии Сергей Полыганов. Напомним, сейчас в заксо только один «пенсионер» – Евгений Зяблицев, но и он уже заявился на праймериз «Единой России».

Лидер свердловских яблочников Максим Петлин заявил: «Думаю, в этом году наша партия сможет пройти в заксобрание. Сколько удастся получить мандатов, сложно сказать, но минимум один. А может, и больше». Сейчас членов партии «Яблоко» в заксо нет.

Таким образом, если бы желания всех партий сбылись, количество мест в заксо пришлось бы увеличить: не менее 36 единороссов, минимум 6 эсеров, 5-6 либерал-демократов, 5 «пенсионеров», не меньше 5 коммунистов и один яблочник в сумме составляют как минимум 58 человек.

Добавим, подобный же опрос «Новый День» проводил перед выборами 2016 года. Тогда Виктор Шептий хоть и не стал называть конкретное число желаемых мандатов, подчеркнул, что партия твердо намерена набрать подавляющее большинство. Можно сказать, что своей цели единороссы достигли. Эсеры, которыми тогда руководил Александр Бурков, были намерены занять второе место после ЕР, и они его заняли, получив пять мандатов. КПРФ рассчитывала на 35% голосов, и в итоге получила четыре мандата. При этом один из коммунистов считал, что в заксо совсем не пройдут эсеры. ЛДПР рассчитывала на 30% и тоже выиграла четыре мандата.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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