Партия пенсионеров рассчитывает на 10% мандатов в заксобрании

Партия пенсионеров за социальную справедливость рассчитывает получить не менее пяти из 50 мандатов на выборах в заксобрание Свердловской области.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер регионального отделения партии Сергей Полыганов. «У нас сейчас сложилась хорошая тенденция в заксобрании – от КПРФ пять депутатов, от «Справедливой России» – пять, от ЛДПР – пять, остальное – «Единая Россия» (что не совсем верно, – прим. ред.). Поэтому мы уверены, что пять мандатов у нас будут. Надеюсь, что больше», – сказал Полыганов.

При этом «пенсионеры» подчеркнули, что ни с кем объединяться не собираются. «Мы не собирались и не собираемся объединяться ни с какими другими партиями. Ни одна из партий, с которой мы взаимодействуем, не обладает той стратегией защиты людей старшего возраста, которая есть у нас, мы бы утратили ее», – заявил заместитель председателя Центрального совета партии Владимир Ворожцов. Он даже заявил, что некоторые парламентские партии не только не помогли, но и нанесли вред пенсионерам. По его словам, партии не смогли решить даже самые простейшие вопросы – терминологии: когда молодую красивую женщину в 55 лет «буквально бьют кулаком по голове – «пенсия по старости», она плачет, уходит». Термин «возраст дожития», по его словам, также недопустим.

Судя по сдержанной критике «Справедливой России», которая вчера заявила об объединении с «Патриотами России» и партией «За правду», именно ее электорат в первую очередь постарается перехватить Партия пенсионеров. Правда, концепцию партийного строительства выбрана оригинальная. По словам Полыганова, пока партия создает не местные отделения, а общественные приемные в территориях, чтобы «помогать людям здесь и сейчас». А вот там, где партия сможет провести своего депутата, уже будет создано местное отделение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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