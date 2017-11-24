Экс-координатор ЛДПР и его сообщники получили по три года за махинации с землей

Только что Сысертский районный суд огласил приговор бывшему координатору свердловского отделения ЛДПР Ивану Обухову, соучредителю ООО «Светояр» Ларисе Ассоновой и их деловому партнеру Виктору Новикову.

Как стало известно РИА «Новый День», все трое признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Всем троим назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Информацию подтверждают в прокуратуре.

Ассонова и Новиков взяты под стражу в зале суда. Обухов и так до суда содержался под арестом.

Напомним, дело касается попытки крупного хищения земель – речь идет о 400 гектарах в Сысертском районе, принадлежавших ООО «Светояр». Соучредителем этой фирмы является бард Александр Новиков, соответственно, Ассонова выступала раньше его деловым партнером. Общая стоимость указанных земельных участков составляет, согласно материалам уголовного дела, более 88 миллионов рублей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца. Александр Новиков и его партнер Михаил Шилиманов посчитали, что сделка была совершена незаконно, без их ведома. Они остановили оформление документов и инициировали расследование.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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