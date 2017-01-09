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Публикации за 09.01.17

Суд перенес заседание по делу Ивана Обухова из-за болезни Новикова

Суд перенес заседание по делу Ивана Обухова из-за болезни Новикова

Свердловский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу бизнесмена Ивана Обухова и махинациях с землей барда Александра Новикова в Сысертском районе.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, спор о территориальной подсудности дела был перенесен на 23 января. Такое решение было принято в связи с болезнью одного из фигурантов дела, топ-менеджера овощебазы №4 и соратника другого подсудимого – бизнесмена Ивана Обухова, Виктора Новикова (однофамилец барда).

Напомним, по делу о незаконно отчужденных участках земли проходят сам Обухов, а также второй топ-менеджер овощебазы №4 Виктор Новиков и 44-летняя гендиректор и соучредитель ООО «Светояр» Лариса Ассонова. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области в отношении них было возбуждено дело по части 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Касается оно попытки крупного хищения земель – речь идет о 400 гектарах в Сысертском районе, принадлежавших ООО «Светояр». Соучредителем этой фирмы является бард Александр Новиков, соответственно, Ассонова выступала раньше его деловым партнером.

В СКР отмечают, что злоумышленники в 2015 году предприняли попытку незаконной покупки права собственности на земли в Сысертском районе, которые ввиду своего федерального значения находятся в управлении Росимущества. Там, по некоторым данным, фигуранты дела намеревались создать Уральский индустриальный парк. Этот проект лоббировали шансонье Новиков и еще один его бизнес-партнер – бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов.

«Общая стоимость указанных земельных участков составляет, согласно материалам уголовного дела, более 88 миллионов рублей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца в связи с предпринятыми правоохранительными органами мерами по пресечению преступления и приостановлением региональным управлением Росреестра регистрации перехода права собственности на земельные участки», – сообщали в пресс-службе областного СУ СКР.

Ранее Новиков заявил, что Ассонова действовала в интересах Ивана Обухова – именно ему примерно за 10 процентов от рыночной стоимости подозреваемая пыталась продать участки в Сысерти. Позже стало известно, что земли пытались реализовать компании ООО «УК Уктус» директором которой является жена Ивана Обухова Ольга.

Новиков и Шилиманов посчитали, что сделка была совершена незаконно, без их ведома. Они остановили оформление документов и инициировали расследование. Также были поданы документы в арбитраж к ООО «Светояр» и ООО «УК Уктус» о признании сделки по продаже спорной земли в Сысертском районе недействительной.

Стоит отметить, что Обухов и Новиков входят в команду предпринимательницы Татьяны Русиной, завладевшей овощебазой №4 после того, как был осужден бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, жена которого ранее руководила этим предприятием. Русина была одним из ключевых свидетелей обвинения. Изначально дело направлялось для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, но позже его передали в Сысертский. На это решение Новиков и Шилиманов подали апелляционные жалобы, рассмотрение которых было перенесено.

Отметим, Александр Новиков и Михаил Шилиманов и сами проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с пайщиками поселка «Бухта Квинс».

Сысертский район,, Максим Бородин

Сысертский район,. Другие новости 09.01.17

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