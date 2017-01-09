Пайщики «Бухты Квинс» написали Путину о сговоре губернатора Куйвашева и замгенпрокурора РФ по делу Новикова

Публикации за 09.01.17

На Среднем Урале пайщики ЖСК «Бухта Квинс», добившиеся возбуждения уголовного дела по факту махинаций с их деньгами, к которым могут быть причастны бард Александр Новиков и его компаньон – бывший заместитель министра экономики Михаил Шилиманов, предприняли очередную попытку привлечь к своей истории внимание федеральных властей. Более 60 человек подписались под письмом президенту РФ, в котором указали на возможный сговор свердловского губернатора с главным прокурором и судьей области, вследствие чего шансонье и его подельника в конце 2016 года отпустили на свободу без каких-либо ограничений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обращение в администрацию главы государства было отправлено сегодня. В послании, под которым свои подписи поставили 65 пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» (имеется в распоряжении редакции), говорится о давнем покровительстве губернатора Евгения Куйвашева барду, худруку Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову. Оба не раз говорили о дружеской связи между собой. Судя по всему, говорят уральцы, не дождавшиеся жилья в «Бухте Квинс», это и стало причиной шокирующих общественность итогов судебных заседаний по избранию меру пресечений Новикову и его партнеру Шилиманову. Оба, напомним, по результатам рассмотрения апелляций в Свердловском областном суде 29 декабря были освобождены от домашнего ареста и содержания под стражей соответственно. Пайщики в своем обращении выражают возмущение этим фактом. Они отмечают, что для них было полной неожиданностью, что областная прокуратура и ГСУ ГУ МВД России не поддержали позицию следователей на процессе, попросив выпустить Новикова под залог.

Авторы обращения к Путину прямо заявляют, что «главный прокурор Свердловской области Охлопков, замгенерального прокурора по УрФО Пономарев и губернатор Куйвашев являются друзьями и покровителями Новикова»; «по их договоренности с председателем областного суда Дементьевым судьи выпустили подозреваемых в особо жестоком преступлении на свободу безо всяких условий». Такого результата, указывают пайщики, не ожидала даже сторона защиты, просившая отпустить обвиняемых хотя бы под залог.

Произошедшее 29 декабря в Свердловском областном суде они называют «произволом», который исходит из самых высоких эшелонов свердловской власти. В связи с этим пайщики просят главу государства вмешаться в ситуацию, иначе, говорят авторы послания, они готовы начать новые протестные акции. К слову, ранее пострадавшие не раз выходили на пикеты и митинги, были также в приемной президента РФ в УрФО.

Добавим, что музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, другим фигурантом которого является бывший замминистра экономики региона, бизнес-партнер барда Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, изначально Верх-Исетский районный суд арестовал его до 18 февраля 2017 года. Между тем, Новикова отправили под домашний арест до 22 февраля. Но 29 декабря облсуд в лице судьи Татьяны Айнсоф отменил оба этих решения – обвиняемые были отпущены на все четыре стороны, де юре подследственные сейчас не связаны какой-либо мерой пресечения.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») возбудили осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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