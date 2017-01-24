Часть пайщиков «Бухты Квинс» решили выйти из проекта и забрать деньги (ФОТО) / Кто зайдет на площадку, давшую уголовное дело о мошенничестве, – до сих пор не решено

Публикации за 24.01.17

Пайщики несостоявшегося коттеджного поселка «Бухта Квинс» продолжают получать деньги за паи и покидать проект. Благодаря возбужденному уголовному делу, в котором фигурируют директор Театра эстрады Александр Новиков и экс замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, решение проблемы сдвинулось с мертвой точки. Люди, вложившие деньги и отчаявшиеся дождаться жилья, получили шанс хоть как-то вернуть средтства. Сегодня за деньгами пришли пятеро человек, в пятницу на прошлой неделе получили деньги три пайщика.

Общее количество пайщиков «Бухты Квинс» – 65, а объем вложенных денег, по словам председателя ТЖК Зили Булатовой, – около 150 миллионов. Первые паи будущим жильцам были проданы в 2010 году. Однако уже в 2011-м работы были остановлены на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Но только осенью 2015 года было возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Привлекались в рамках уголовного дела директор Театра эстрады Александр Новиков и экс замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, которые, по предположению следствия, якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Указанные лица были арестованы, но потом выпущены на свободу.

А 19 января Александр Новиков заявил, что нашел четырех возможных инвесторов, которые будут продолжать строительство: он назвал банк «ВТБ 24» и бизнесмена Алибека Исаева, двух других называть не стал. «Для завершения строительства необходимо привести в порядок всю документацию, все проектные расчеты. Время прошло значительное, многие требования изменились. Сегодня мы едем на место в первый раз с инженером инвестора. Сам он также не видел объекта вложения денег до сегодняшнего дня», – сообщил NDNews.ru Михаил Шилиманов.

Какой будет реакция инвестора, пока сказать сложно. Эксперты отмечают, что есть ряд проблем, которые потребуют немалых вложений, – а именно строительство коммуникаций для водоснабжения и канализации. В том числе есть необходимость строительства очистных сооружений. Михаил Шилиманов пояснил, что очистные «решено строить на три поселка, находящихся рядом с «Бухтой Квинс».

Кто будет непосредственным реализатором стройки – пока не определено. Ранее в качестве застройщика называлась корпорация «Маяк». Президент компании Владимир Коньков заявил: «Желание достроить у нас есть, сейчас изучаем документацию».

В итоге паи «Бухты», вероятно, будут продавать снова и по новой цене. Тем же, кто вступал в кооператив в 2010-м, а сейчас решил покинуть проект, по-прежнему интересен вопрос: кто погасит убытки, ведь цена на недвижимость за 5 лет сильно изменилась.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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