Новиков выставил ультиматум пайщикам «Бухты Квинс» – убирайте председателя или выплат не будет

Публикации за 14.02.17

Бард Александр Новиков выставил ультиматум пайщикам ПЖСК «Бухта Квинс», до полного выполнения которого выкуп паев приостановлен. Со ссылкой на инвестора, имя которого Новикова держит в тайне, певец потребовал от членов кооператива отказаться от любого сотрудничества с их лидером Зилей Булатовой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на пресс-конференции Александр Новиков заявил, что в связи с махинациями Булатовой представителем инвестора Александрм Хреновым было подано заявлении в УМВД по г.Екатеринбург о привлечении ее к уголовной ответственности по обвинению в коммерческом подкупе. По словам Новикова, Булатова не подписывает документы как представитель ПЖСК «Бухта Квинс», которые позволили бы застройщику зайти на площадку. Несмотря на то, что, по мнению Новикова, Булатова уже отсудила у кооператива свой пай размером в четыре миллиона рублей. Новиков обвинил Булатову в том, что она требует с инвестора выплатить ей четыре миллиона рублей за свой пай и еще четыре миллиона рублей в качестве компенсации зарплаты за четыре года, что она возглавляла кооператив. Со слов Новикова, в счет этой суммы Булатова уже получила двести тысяч рублей, о чем оставила расписку. Новиков расценивает это как признак вымогательства.

Сама Булатова прекращение выплат пайщикам объясняет действиями самого Новикова, который «ищет причины, чтобы не выдавать деньги», а выплаты паев прекратились, по ее сведениям, из-за ареста земельного участка, принадлежавшего Александру Новикову, на котором строились жилые дома ПЖСК «Бухта Квинс».

20 февраля, по словам Булатовой, готовится пикет против передачи дела о мошенничестве с домами ПЖСК «Бухты Квинс» из ГСУ ГУ МВД по Свердловской области в СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. Дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») возбудили осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Новиков и Шилиманов находятся под подпиской и невыезде. Ранее пайщики несостоявшегося коттеджного поселка «Бухта Квинс» начали получать деньги за паи и выходить из проекта. Шансонье не стал называть ни банк, ни инвестора, которые помогают решить вопрос с пайщиками. Однако на сегодняшний день известно только о восьми пайщиках, у которых паи были выкуплены. Ранее на пресс-конференции Новиков говорил как о возможных инвесторах о ВТБ и бизнесмене Алибеке Исаеве.

Екатеринбург, Максим Бородин

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