Следственный комитет проверит Александра Новикова на клеветничество

Публикации за 03.02.17

Правозащитник Дмитрий Рожин направил заявления в правоохранительные органы с требованием привлечь барда Александра Новикова за клевету.

Как рассказал NDNews.ru сам Рожин, поводом для обращения в правоохранительные органы стали высказывания певца, сделанные им на пресс-конференции в Театре эстрады, проходившей на этой неделе. Александр Новиков назвал Рожина негодяем и подонком, сообщив журналистам, что «бывший следователь прокуратуры попался на взятках и махинациях с деньгами», добавив, что Рожин взял у одной женщины 600 тысяч рублей, пообещав поспособствовать освобождению ее сына из колонии.

В беседе в корреспондентом NDNews.ru Рожин сообщил, что эти сведения не соответствуют действительности .Он считает, что в указанных фразах присутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.128 УК РФ («Клевета»). Кроме того, Рожин попросил правоохранительные органы (в качестве адресатов своих заявлений он называет Следственный комитет, прокуратуру и ГУ МВД по Свердловской области) проверить, на каком основании пресс-конференция, связанная с личными интересами Александра Новикова, проводится в государственном учреждении, где он официально трудоустроен.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. Дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») возбудили осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Новиков и Шилиманов находятся под подпиской и невыезде. На прошлой неделе пайщики несостоявшегося коттеджного поселка «Бухта Квинс» начали получать деньги за паи и покидать проект. Шансонье не стал называть ни банк, ни инвестора, которые помогают решить вопрос с пайщиками. Ранее на пресс-конференции он говорил про ВТБ и бизнесмена Алибека Исаева.

Екатеринбург, Максим Бородин

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