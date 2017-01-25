Суд арестовал земли шансонье Новикова под «Бухтой Квинс»

Публикации за 25.01.17

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес решение об аресте земель уральского барда Александра Новикова, на которых планировали строить коттеджный поселок «Бухта Квинс».

Как передает корреспондент NDNews.ru, таким образом судья Евгений Зырянов удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. Речь идет об аресте земельного участка площадью 41 тысяча квадратных метров на берегу озера Шарташ. Александру Новикову теперь нельзя распоряжаться им. О таком ограничении просили пайщики жилищного кооператива «Бухта Квинс». В своем ходатайстве представители областного полицейского главка объяснили свое требование как обеспечительную меру по уголовному делу о хищении средств у них.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. Дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») возбудили осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Новиков и Шилиманов находятся под подпиской и невыезде. На этой неделе пайщики несостоявшегося коттеджного поселка «Бухта Квинс» начали получать деньги за паи и покидать проект. Шансонье не стал называть ни банк, ни инвестора, которые помогают решить вопрос с пайщиками. Ранее на пресс-конференции он говорил про ВТБ и бизнесмена Алибека Исаева.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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