Новикову и Шилиманову избрали новую меру пресечения

Публикации за 10.01.17

Уральскому барду Александру Новикову и его деловому партнеру – экс-замминистра экономики Михаилу Шилиманову, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении денег пайщиков ЖСК «Бухта Квинс, избрали новую меру пресечения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, оба как минимум до окончания следствия будут находиться под подпиской о невыезде. Об этом нашему агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области и заключил шансонье на два месяца под домашний арест, Шилиманова вовсе отправили в СИЗО до середины февраля. Но 29 декабря облсуд, рассмотрев апелляции обоих обвиняемых, выпустил их на свободу. При этом защита Новикова и его бизнес-партнера готова была внести залог. Прокуратура, на удивление, не поддержала ходатайство следствия об оставлении прежней меры пресечения. В ведомстве пояснили, что дело находится в завершающей стадии, особой необходимости в изоляции того же Новикова от общества нет. К тому же за него поручились видные музыканты и банкиры. В результате было принято решение о том, что шансонье будет находиться под подпиской – информация об этом появилась накануне. Сегодня же стало известно об избрании аналогичной меры пресечения, предполагающей ограничение в перемещении, и для Шилиманова.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. Дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») возбудили осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

9 января пайщики ЖСК «Бухта Квинс» направили президенту РФ письмо, в котором указали на возможный сговор свердловского губернатора с главным прокурором и судьей области, вследствие чего шансонье и его подельника отпустили на свободу. Авторы обращения возмущены этим фактом, а потому попросили главу государства вмешаться в ситуацию, иначе они готовы начать новые протестные акции.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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