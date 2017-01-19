Александр Новиков: застройщиком «Бухты Квинс» станет корпорация «Маяк». Инвесторы – ВТБ и Алибек Исаев (ВИДЕО)

Публикации за 19.01.17

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Александр Новиков заявил, что решил проблему пайщиков «Бухты Квинс» и нашел инвестора и застройщика, готовых закончить строительство поселка.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции бард Александр Новиков, фигурирующий в уголовном деле о мошенничестве с деньгами пайщиков, он встречался с неким инвестором и застройщиком, имя которого раскрывать не уполномочен. В результате переговоров, по словам выступавшего, удалось достичь договоренностей, согласно которым у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» выкупят паи, и осуществляться сделки будут начиная с сегодняшнего дня.

Новиков заявил, что на данный момент есть четыре возможных инвестора, среди которых он называет банк «ВТБ 24» и бизнесмена Алибека Исаева, двух других называть он не стал. При этом будет достроен и сам поселок. Называть застройщика Новиков также отказался.

По данным источников NDNews.ru,близких к организации пресс-конференции, речь идет об ООО «Корпорация « Маяк» с которой уже заключен соответствующий договор.

Также Новиков заявил, что обратится к своему соседу по дому – губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой как можно быстрее согласовать необходимые разрешительные документы. Губернатора она назвал своим другом и заявил, что заказчиком уголовного дела о мошенничестве с выманиванием денег у пайщиков поселка стал бизнесмен Иван Обухов. По мнению Новикова, охарактеризовавшего себя как человека «могучего и мужественного», причиной уголовки стало нежелание бизнесмена и его близких позволить барду с мировым именем участвовать в избирательной кампании в сентябре этого года.

Отметим, что на пресс-конференции присутствовали и пайщики ПЖСК «Бухта Квинс», которые подняли проблему людей, купивших паи не непосредственно у застройщика, а по переуступке прав и зачастую переплативших за паи существенные сумму. Лидер пайщиков Зия Булатова спросила Новикова о том, будут ли им компенсированы их фактические расходы. Бард ушел от ответа, равно как и не стал четко пояснять, будут ли паи на жилье выкуплены по стоимости их покупки – давностью в несколько лет, либо же будет задействован рыночный механизм и цены сегодняшнего дня. Сегодня его общение с пайщиками было выдержано совсем в другом тоне, нежели в суде месяц назад.

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Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и Михаила Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. Дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») возбудили осенью 2015 года.

65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ, но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены.

Александр Новиков четыре дня находился под домашним арестом, его партнер Михаил Шилиманов был заключен под стражу. Позже меру пресечения обоим сменили на не связанную с ограничением свободы.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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