Плюс 21 градус. На лед городского пруда вышли рыбаки (ФОТО)

В Екатеринбурге с выходных держится аномальная для апреля погода – воздух прогревается выше двадцати градусов. Горожане переоделись в легкие футболки и обсуждают весеннюю жару. А некоторые рыбаки продолжают сезон зимней рыбалки.

«Рыбаки на льду в +21, это, между прочим, тоже скрепа, наряду с ЕЖК», – написала в фейсбуке горожанка Юлия Федотова, заметившая «бессмертных» на льду Городского пруда близ УрГУПСа.

Добавим, накануне сотрудники МЧС спасали рыбаков на Белоярском водохранилище. 10 человек провалились под лед, еще одного спасали с льдины из-за угрозы ее отрыва. Для любителей зимней рыбалки в неподходящую погоду все закончилось на этот раз удачно, они не пострадали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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