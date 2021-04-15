На Верх-Исетском пруду открыли купальный сезон (ФОТО)

Отчаянные екатеринбуржцы в эти жаркие апрельские дни уже открыли купальный сезон, хотя с водоемов еще не сошел лед. Одного из ныряльщиков заметили на Верх-Исетском пруду. Мужчина нашел проталину и плавал в ней.

Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, купальный сезон открыл на ВИЗ-пруду мужчина накануне вечером. На тот момент температура воздуха была около +20 градусов, но на пляже было прохладно: лед на пруду до конца не сошел, и от него веет холодом. Но мужчину это не смутило. По льду он отошел на значительное расстояние от берега, там разделся и стал нырять в воду. Искупавшись, мужчина загорал, после чего опять погружался в воду. По словам очевидцев, на пруду он провел около 10 минут, после чего оделся и ушел.

Напомним, вчера на лед выходили и рыбаки, которых не смутили наличие проталин и летняя жара. При этом в МЧС рассказали, что на Белоярском водохранилище уже спасли 10 рыбаков, которые ушли под лед. К счастью, никто не пострадал.

Аномальная для апреля жаркая погода стоит в Екатеринбурге и Свердловской области с прошлых выходных. На 15 и 16 апреля синоптики продлили метеорологическое предупреждение: «15-16 апреля местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более», – говорится на сайте уральского Гидрометцентра.

Сегодня днем по области ожидается 18-23 градуса тепла, в Екатеринбурге – +21…+23 °C

. Завтра похолодает до +6…+11 градусов днем, +2…+7 ночью. Будут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же погода прогнозируется и на субботу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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