В жутком пожаре погибли четверо детей, пятого ищут под завалами (ФОТО)

В жутком пожаре в посёлке Бызово под Нижним Тагилом погибли четыре ребёнка, пятого ищут под завалами сгоревшего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. «По оперативным данным на этот момент, при возгорании пострадали четыре человека – двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года», – уточнили в департаменте информполитики региона.

Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи. Несколько человек смогли выскочить из горящего дома, остальные остались в одноэтажном деревянном здании. К приезду пожарных пламя уже распространилось по строению, и у него обрушилась кровля.

Ситуацию взял на контроль глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поручил минздраву организовать медпомощь пострадавшим – они доставлены в больницы Нижнего Тагила. Министерство общественной безопасности региона, в свою очередь, оказало содействие в поиске детей. На место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Митрополит Евгений рассказал о будущем Среднеуральского монастыря и его обитателей. / ЕВРАЗ направил 10 млн рублей на создание в Нижнем Тагиле креативного кластера (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»