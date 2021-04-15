Стали известны подробности о погибших в пожаре детях (ФОТО)

Свердловские силовики рассказали подробности о семье, где пятеро детей погибли в пожаре в селе Бызово Горноуральского городского округа. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в старом деревянном доме жили двое взрослых и семеро детей.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

«По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна 2013 года рождения, мальчики: Константин 2014 года рождения, Иван 2016 года рождения, Руслан 2019 года рождения, и Ян 2021 года рождения. Чудом удалось спасти двух малышей – мальчика Ярослава 2017 года рождения, и девочку Варю 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10% тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни», – рассказал он.

По словам представителя свердловского полицейского главка, тело одного из погибших детей пока не найдено. «Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с него была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети – от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в колонии. Матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую», – добавил Горелых.

Он уточнил, что в полицию сообщение поступило в 04:10 (ранее «Новый День» писал, что в пожарную часть звонок поступил около двух часов ночи). «На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством врио начальника нижнетагильского гарнизона МВД полковника юстиции Асхара Келехсаева. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей, ищут возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза», – пояснил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». «Следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции проводят необходимые следственные мероприятия на месте трагедии. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует заместитель руководителя областного следственного комитета. Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия необходимых мер профилактического характера. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР», – сказал он.

Свою проверку проводит и прокуратура.

В администрации Горноуральского городского округа отказались комментировать трагедию и раскрывать какие-либо подробности о семье, в которой погибли дети, равно как и о том, какую помощь оказывал или не оказывал муниципалитет многодетной матери. Глава округа Дмитрий Летников по поручению губернатора сейчас находится на месте ЧП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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