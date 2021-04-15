Криминалисты обнаружили останки пятого ребенка на пожаре в Бызово (ФОТО)

Следователи и криминалисты обнаружили на месте страшного пожара в поселке Бызово останки всех пятерых погибших детей. Ранее сообщалось об обнаружении четырех тел.

«Следователи и криминалисты Следственного комитета нашли в ходе осмотра останки (в том числе, пятого ребенка). После проведения генетической экспертизы можно будет сказать, что обнаружено пять тел», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, страшный пожар в селе Пригородного района произошел сегодня ночью. Огонь вспыхнул в доме, где проживала многодетная семья с семью детьми, мать и еще один родственник. По предварительным данным, которые предоставлял ранее глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, среди погибших 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). Спасенные дети с ожогами 8 и 10% тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни.

«Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с него была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети – от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в колонии. Матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую», – добавил Горелых.

Сейчас отрабатываются разные версии пожара, в том числе связанные с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В администрации Горноуральского городского округа отказались комментировать трагедию и раскрывать какие-либо подробности о семье, в которой погибли дети, равно как и о том, какую помощь оказывал или не оказывал муниципалитет многодетной матери. Глава округа Дмитрий Летников по поручению губернатора сейчас находится на месте ЧП.



Екатеринбург, Анастасия Истомина

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