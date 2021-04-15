В Горноуральском округе объявлен траур по погибшим на пожаре детям

Сегодня, 15 апреля, в Горноуральском городском округе объявлен траур по пяти детям, которые погибли ночью во время пожара в частном доме в поселке Бызово.

«Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа. Убедительная просьба на всех зданиях, сооружениях, где расположены флаги Российской Федерации и нашего округа, – приспустить, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия», – говорится в заявлении на официальном сайте.

Как уже сообщал «Новый День», огонь вспыхнул в доме, где проживала семья с семью детьми, мать и еще один родственник. Среди погибших – 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). Спасенные дети с ожогами 8 и 10% тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Горноуральский ГО, Елена Владимирова

Горноуральский ГО. Другие новости 15.04.21

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