В доме, где сгорели пятеро детей, стояла пожарная сигнализация

После пожара в поселке Бызово Горноуральского городского округа, где погибли пятеро детей, пострадали еще двое несовершеннолетних и два взрослых человека, свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что задача властей – «сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах». И распорядился, чтобы в домах жителей области ставили автономные пожарные извещатели. «Дома еще более 800 уральских семей будут оснащены оборудованием. Техникой бесплатно обеспечиваются дома многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении», – сообщили в департаменте информполитики.

Однако, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного управления Следственного комитета России, в доме, где произошла трагедия, пожарная сигнализация стояла. «Пожарный извещатель был установлен в октябре 2019 года. Сработал ли он, выясняется», – сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области пояснили, что с 2018 года за бюджетный счет в регионе поставили больше 11 тысяч пожарных извещателей в домах, где живут многодетные семьи и семьи, «находящиеся в социально опасном положении». «За 2020 год был установлен 1191 извещатель, из них в Горноуральском городском округе – 50», – добавили в МОБе.

Напомним, страшный пожар в селе Бызово в Горноуральском городском округе произошел на прошлой неделе. В ночь с 14 на 15 апреля загорелся дом, где жила многодетная семья – мать, ее семеро детей, а также брат одного из отцов детей (у всех них разные папы). Среди погибших – 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). Спасенные дети с ожогами 8 и 10% тела были доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью, после их перевезли в Екатеринбург.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как уже писал «Новый День», сейчас проводятся экспертизы, в том числе – генетическая. При пожаре тела сильно обгорели, поэтому потребуется время, чтобы идентифицировать всех погибших детей. Только после этого – ориентировочно через месяц – пройдут похороны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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