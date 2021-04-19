Погибших на пожаре в Бызово детей похоронят через месяц

Пятерых детей, погибших во время пожара в частном доме в селе Бызово, скорее всего, похоронят только через месяц. Как сообщил «Новому Дню» глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, разрешение на погребение должна дать прокуратура – и только после того, как завершатся следственные действия, которые проводит СК.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга подтвердил эту информацию. В настоящее время ведутся необходимые экспертизы, в том числе – генетическая, результаты которой действительно будут готовы примерно через месяц. Дело в том, что тела детей сильно пострадали в огне во время пожара, поэтому необходимо установить личности погибших. После чего будет решен вопрос с захоронением.

Напомним, страшный пожар в селе Бызово в Горноуральском городском округе произошел на прошлой неделе. В ночь с 14 на 15 апреля загорелся дом, где жила многодетная семья – мать, ее семеро детей, а также брат одного из отцов детей (у всех них разные папы). Среди погибших – 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). Спасенные дети с ожогами 8 и 10% тела были доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью, после их перевезли в Екатеринбург.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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