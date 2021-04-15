Дело об убийстве адвоката 140 ударами топора ушло в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 44-летнего адвоката Константина Янышева. С погибшим жестоко расправился его знакомый во время совместного распития алкоголя. По данным следствия, убийца нанес своей жертве не менее 140 ударов топором.

Резонансное преступление произошло в майские праздники 2020 года. Янышев пришел в гости к соседу по дому на улице Баумана, мужчине 1971 года рождения. Застолье продолжалось с 17 часов 35 мин 6 мая по 9 часов 35 минут 7 мая. Как указано в материалах уголовного дела, обвиняемый ударил адвоката по голове стеклянной бутылкой из-под алкоголя, после чего еще нанес еще не менее 20 хаотичных ударов. Затем хозяин квартиры связал руки гостя, и нанес ему топором еще не менее 140 ударов различной интенсивности по голове, шее, груди и рукам. Янышев скончался на месте.

«Свидетели охарактеризовали потерпевшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртных напитков засыпал, а обвиняемого – как агрессивного в состоянии опьянения человека», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Обвиняемому инкриминируется преступление по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Мужчина во время следствия дал признательные показания. Уголовное дело рассмотрит облсуд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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